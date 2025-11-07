Nachlese zur Gaza-Spendengala: Ein Hoch dem Initiatorenteam

Das Initiatoren- und Initiatorinnenteam war aber viel breiter aufgestellt und bestand aus einer ganzen Reihe von Aktivisten, die auch alle mit ihren Beiträgen zum grandiosen Erfolg der Gala beigetragen haben.

Dazu gehört Mahmout Atiq, palästinensischer Politiker und Aktivist In Gelsenkirchen, der bei der Kommunalwahl für das Wahlbündnis AUF Gelsenkirchen zum Stadtrat kandidiert hat. Er berichtete von den palästinensischen Journalisten Salah Al Jafarawi und Anas al Sharif, die mit ihren Videos tagtäglich über die Gräueltaten der israelischen Armee im Gaza-Streifen berichteten und ihrer Verfolgung standhielten mit der Erklärung: “Wir geben nie auf! Wir werden nie aufhören diese Massaker am palästinensischen Volk zu zeigen.“ Sie haben, wie Mahmout berichtet, ihr Wort gehalten, bis zum letzten Atemzug. Eine israelische Agentin hat Salah nach dem Waffenstillstand erschossen. Der ganze Saal erhob sich zu einer Schweigeminute für Salah Al Jafarawi und seine Freunde.

Hashem Qasem, ebenfalls ein palästinensischer Aktivist aus Gelsenkirchen, Mitglied des palästinensischen Journalistenverbands seit 1988. Er hat an der Freundschaftsuniversität in Moskau Völkerrecht studiert, war Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für die palästinensischen Flüchtlinge UNRWA. Hashim gab einen detaillierten Überblick über die 77 Jahre des Kampfes um die Befreiung Palästinas, der mit der Umsetzung des UNO-Beschlusses, Palästina in drei Teile aufzuteilen, durch die aggressive Landnahme des Staats Israels und Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung im Jahr 1948 begonnen hatte.

Der Ingenieur Abu Ambro stammt aus Gaza. Er hat an der technischen Universität Berlin studiert und ist im Jahr 2008 nach Gaza zurückgekehrt. Er lebt jetzt in Deutschland und will seine Fähigkeiten als Ingenieur für den Wiederaufbau von Gaza einsetzen. Denn, das weiß Abu: „Die Menschen in Gaza kennen das Wort 'unmöglich' nicht. Sie werden dort bleiben. Sie werden wieder aufbauen, denn sie glauben fest daran, dass das Land, auf dem sie leben, ihr Zuhause ist und dass es ihr Recht ist, dort in Frieden und Würde zu bleiben.“

Marlies Schumann von Solidarität-international berichtet über die große Spendenbereitschaft der Gelsenkirchener, von den Kindern, die ganz eifrig von ihrem mageren Taschengeld etwas abgeben, bis zu dem Juwelier, der begeistert von der Solidarität direkt 1.000 € gespendet hat. So wurden von Solidarität-international bisher allein aus Gelsenkirchen 9.034,59 € auf das Spendenkonto überwiesen.

Hier nochmal große Hochachtung und vielen Dank an das Initiatorenteam, das diese Spendengala auf den Weg gebracht und zu so einem großen Erfolg geführt hat. Abu Ambro schloss seinen Beitrag mit den Worten: „Ich hoffe sehr, dass in naher Zukunft noch viele ähnliche Veranstaltungen stattfinden, die den Menschen in Gaza Mut geben und zeigen: Ihr seid nicht allein!“