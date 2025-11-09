Neue Mitmachkarten für die Gaza-Soli-AGs!

Die darin enthaltenen Kontingente sind für MLPD und REBELL bei euch am Ort. Nachschub kann weiterhin bei der Verbandsleitung des REBELL unter geschaeftsstelle@rebell.info bestellt werden.

Außerdem könnt ihr die Mitmachkarten auch als Plakate in DIN A3 und DIN A2 bestellen. Das eignet sich toll für Infostände und Plakatierungsaktionen.

Wir bitten um Spenden für Druck- und Versandkosten. Überweist den Betrag mit dem Verwendungszweck „Spende Druck Gaza-Mitmachkarten" an das Konto des REBELL (IBAN: DE30 4205 0001 0130 0620 65)

Viel Spaß und Erfolg beim Aufbau der Gaza-Soli-AGs!