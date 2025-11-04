Noch ist die letzte Messe nicht gelesen!

Viele Gerüchte gingen in den letzten Wochen durchs Werk. Werden wir doch noch weiterbetrieben oder nochmals verkauft? Will Porsche vielleicht noch viele Jahre mehr von uns Federn beziehen und wir produzieren länger als 2027?



Diese Hoffnungen wurden bitter enttäuscht. Es geht darum, dass ThyssenKrupp noch für viele Jahre Ersatzteilfedern vorproduzieren muss, damit sie Regresszahlungen verhindern.



Wir haben noch alles in der Hand! Machen wir nicht alle Sauereien mit, wie zum Beispiel ständige Umsetzungen unter dem Motto: Hauptsache, die Produktion läuft. Kämpfen wir für unsere Arbeitsplätze und die Zukunft der Jugend und der Region. Kämpfen wir für sofortige Neueinstellungen, wenn zu wenig Personal da ist!