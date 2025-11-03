Serbien
Protesttag in Novi Sad
160 000 Menschen versammelten sich an 16 Plätzen in Novi Sad. Die Menschenmassen füllten nicht nur den Platz vor dem Bahnhof sondern auch den kilometerlangen Freiheitsboulevard. Die Vucic-Regierung stoppte bereits am Vortag den Bahnverkehr zwischen Belgrad und Novi Sad, angeblich wegen „Bombendrohung“. Das alles konnte den Protest nicht verhindern. Durch den Einsturz des Bahnhofsdach vor einem Jahr kamen 16 Menschen ums Leben. Seitdem dauernd die Proteste an und richten sich gegen die Regierung, gegen die Korruption im Land und das die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.