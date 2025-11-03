Rotfüchse sammeln beim Straßenumzug 148,02 Euro Spenden für Gaza

Mit der Palästina-Flagge, ROTFUCHS- und REBELL-Fahne, Werbematerial, zwei Kufiys (Palästinensertücher, Anm. d. Red.), vier Spendendosen und dem Lautsprecherwagen zogen wir los.



Kurzreden fehlten natürlich auch nicht. Der Song "Free Palestine free" begleitete uns die gesamte Zeit. Nachbarn wussten direkt, worum es ging, winkten begeistert und kamen auch von sich aus zum Spenden. Im Zusammenhang mit dem Sieg der Waffenruhe in Gaza traf der Straßenumzug mitten ins Herz vieler Nachbarn und auch Kinder. Viele Nachbarn freuten sich mit uns und etliche spendeten sogar 20 Euro. Eine palästinensische Nachbarin kam mit ihrer Kufiya ans Fenster und wir jubelten gemeinsam mit der Parole "Hoch die internationale Solidarität".

Wir machten immer wieder Stopp, um in die Häuser zu gehen. Die Rotfüchse wurden immer mutiger, die Nachbarn auf Spenden anzusprechen und Parolen wie "Lebe Gaza, lebe" und "Free, free Palestine" zu rufen.

Auch ein Faschist ließ sich sehen und hetzte rassistisch, aber wir und die Rotfüchse überstimmten ihn lautstark mit Parolen. Gemeinsamkeit macht stark und mutig! Ein Rotfuchs-Mädchen sagte: „Aha, so sieht einer von der AfD aus.“

Straßen- und Werbeumzüge sind bei der Rotfuchs-Gruppe bekannt und beliebt. Der Rotfuchs-Leiter unterscheidet zwischen einem "lauten" und einem "leisen" Straßenumzug. Die „normalen“ Werbeumzüge im Rahmen der Rotfuchs-Treffen fallen bei ihm unter die Kategorie "leise", wobei sie nicht wirklich leise sind.

Eine Rotfuchs-Mutter spendete 20 Euro. Sie ist so begeistert und stolz, was ihr Sohn alles bei den Rotfüchsen lernt und erlebt.