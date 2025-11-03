Afghanistan
Schweres Erdbeben erschüttert den Norden des Landes
Laut Berichten der staatlich kontrollierten Nachrichtenagentur Bachtar wurden bei dem schweren Erdbeben der Stärker 6,3 im Norden des Landes mindestens 730 Menschen verletzt und mindestens 27 getötet. 800 Häuser sollen beschädigt oder zerstört sein. Durch das Beben wurden Stromleitungen zerstört, so dass es in mehreren Provinzen des Landes zu Stromausfällen kam. Erdbeben haben sich in Afghanistan und der Region zuletzt auffällig gehäuft: Erst im September starben bei einem Erdbeben mehr als 2 000 Menschen.