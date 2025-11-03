Solidarität mit dem Volk von Kamerun! Sofortige Freilassung der verhafteten Titchio Florence!

Nach den letzten Informationen der Führung der UPC-Manidem, wurde in den letzten Tagen eine Genossin der UPC-Manidem von Armeetruppen gekidnappt und ohne gerichtliche Anklage ins Gefängnis New-Bell von Douala verschleppt. Es handelt sich um Madame Titchio Florence, Lehrerin an der Berufsschule von Douala Koumassi.

Die ICOR Organisation UPC-MANIDEM (Union des Populations du Cameroun – Manifeste National pour l’Instauration de la Démocratie) ist aktiver Teil der Massenproteste (Nicht zu verwechseln mit einem Wahlbündnis namens Union pour le Changement (UPC). Die junge Generation ist eine Hauptkraft der Massenproteste. Sie hat das Wahlergebnis abgelehnt und die gesamte Opposition war sich einig, innerhalb von 48 Stunden zu demonstrieren, um den Sieg der Opposition zu verteidigen.

Aktivisten, Rechtsanwälte, Menschenrechtsorganisationen protestieren gegen den Diktator Biya, der mit tödlichen Schüssen gegen die wegen der Wahlfälschung aufgebrachten Menschen vorgeht. Es gibt Schwerverletzte und Tote, zahlreiche Fotos zeugen davon. Die Aktivisten appellieren auch an die französische Regierung, denn es werden Waffen aus Frankreich verwendet, die 2023 im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit mit der Diktatur nach Kamerun geliefert wurden.

Von Montag, den 3. bis Mittwoch, dem 5. November wird zur Aktion "Ville morte" aufgerufen. Alle Geschäfte und Unternehmungen sollen geschlossen bleiben, jeder bleibt zu Hause. Das Volk ist in Land und Wirtschaft entscheidend! Sein Wille, dass Biya abtreten soll, darf nicht mit Füßen getreten werden.

Die ICOR ist solidarisch mit den protestierenden Massen von Kamerun. Sie unterstützt den Kampf der Massen in Kamerun für einen Regierungswechsel als Signal gegen den korrupten, feudalen Herrschaftsanspruch des autokratischen Präsidenten Biya.

Wir fordern die sofortige Freilassung aller verhafteten Aktivisten und aller verhafteten Demonstranten! Die Verantwortlichen für die Tötung von Demonstranten müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Die ICOR Organisation UPC-Manidem fordert auch zur Wachsamkeit und zum langen Kampf für Demokratie auf. Sie schreibt:

»Für Issa Tchiroma ist die Stimme des kamerunischen Volkes, das seit 43 Jahren enorm leidet, kein Blankoscheck: Es geht um Veränderung. Es geht nicht darum, nach einer Wahl weitere 43 Jahre Diktatur, Jugendarbeitslosigkeit, Veruntreuungen und Kriege zu erwarten. Nach so vielen Jahren des Niedergangs geht der Wandel durch eine Phase des politischen Übergangs (TP). Diese ist unumgänglich.« (Erklärung vom 21. Oktober 2025)

Wir rufen alle ICOR-Mitglieder und alle Internationalisten weltweit auf, die Forderung nach der sofortigen Freilassung aller Verhafteten zu unterstützen und dafür Proteste vor den Botschaften Kameruns weltweit zu organisieren!

Stärkt die ICOR und ihre Mitgliedsorganisationen!

Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker!

Hoch die internationale Solidarität!