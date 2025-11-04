USA - Kanada
Stellantis-Arbeiter in Kanada und USA solidarisch
Stellantis-Autoarbeiter in Kanada und den Vereinigten Staaten haben Trumps Handelskriegsmaßnahmen verurteilt und zu einem gemeinsamen, grenzüberschreitenden Kampf zur Verteidigung von Arbeitsplätzen und Lebensstandards aufgerufen. Um die Zölle der USA gegen Kanada zu umgehen, soll die Produktion verlagert werden. Die Arbeiter stellen sich dem entgegen: „Wir sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden! Unsere größte Stärke ist unsere internationale Geschlossenheit.“¹