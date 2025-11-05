Südafrika-Brigade berichtet

Moloweni (Hallo zusammen), in Smiling Valley, einem Township in Südafrika nahe East London, haben sich Jugendliche im Kampf gegen Perspektivlosigkeit, Drogen und Alkohol zusammengeschlossen. Daraus entstand der Wunsch, ein eigenes Jugendzentrum in der Siedlung zu bauen.

Dieses Anliegen förderte der deutsch-südafrikanische Freundschaftsverein Marikana und sammelte dafür 6750 Euro Spenden. Sieben Brigadisten vom REBELL und weitere Unterstützer brachen im August auf, um dieses Vorhaben tatkräftig zu unterstützen.

Auf der Veranstaltung erfahrt ihr mit vielen Bildern und Videos von den Erfahrungen beim Bauen, den vielen tollen Gesprächen und Abenden. Lernt die südafrikanische Kultur und Tänze sowie den Kampf der Menschen dort gegen die Apartheid damals und heute kennen. Und seht selbst, was wir davon lernen können.

Die ersten beiden Abende, an denen die Veranstaltung durchgeführt wird, finden wie folgt statt:

Mittwoch, 12. November, 18.30 Uhr, TuS Oege, Feldstraße 7, 58119 Hagen. Der Eintritt beträgt 2/4 Euro.

Samstag, 22. November, 20 Uhr, Jugendzentrum Ché, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen. Der Eintritt beträgt 1/3 Euro.

Für leckeres Essen und Getränke ist gesorgt.

Hier geht es zum Veranstaltungsflyer