Super Taifun Uwan trifft heute Nacht auf die Philippinen

Der Taifun Uwan hat in seinem Zentrum Windgeschwindigkeiten von 185 km/h und Böen von 230 km/h. Die philippinischen Behörden erwarten massive Zerstörung von Wohnhäusern, Gebäuden, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Der Taifun wurde inzwischen als "Super Taifun" klassifiziert. Taifun Uwan folgt einem Taifun in der vergangenen Woche mit bereits über 200 Getöteten und großflächiger Verwüstung.

In den letzten Monaten wurde die Korruption aufgedeckt bei Projekten zum Schutz vor Überflutungen und den Folgen von Taifunen. Verschiedene Superreiche haben sich an Milliarden der dafür vorgesehenen Regierungsgelder persönlich bereichert, was zu großen Protesten breiter Teile der Bevölkerung in den Philippinen im September geführt hat.

Die Unterdrückung konsequenter Umweltkämpfer und -kämpferinnen durch die philippinische Regierung, Polizei und Militär geht weiter.

Siehe auch: Gerichtlicher Erfolg für Umweltkämpferinnen