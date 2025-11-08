Textilarbeiterinnen rebellieren gegen Arbeitsbedingungen

Wieder wurden im Opel-Werk in Rüsselsheim Dutzende Leiharbeiter abgemeldet. Das berichten Rüsselsheimer Kollegen in der Extra-Ausgabe von "Der Blitz", der gemeinsamen Zeitung von Kollegen für Kollegen aller Opel-Werke und Zulieferer in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Befristeten wurden zum Arbeitsamt geschickt. Diese Kollegen kamen krank zur Arbeit, haben gekämpft für die Existenz ihrer Familien. Ist das der Dank für ihre Leistung? Die Kollegen, die geblieben sind, arbeiten unter großem Druck: mehr Arbeit in den Stationen und jeden Tag 30 Minuten Überstunden. Übernahme aller Befristeten und Leiharbeiter! Schluss mit den Überstunden!