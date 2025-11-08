Kenia
Textilarbeiterinnen rebellieren gegen Arbeitsbedingungen
Am 4. November protestierten hunderte kenianischer Arbeiterinnen und Arbeiter in einer chinesischen Textilfabrik in Athi River in Kenia. Sie warfen dem Unternehmen grobe Misshandlung, unsichere Arbeitsbedingungen und systematische Verletzungen der Arbeiterrechte vor. Die Protestaktion unter der Führung der Textilgewerkschaft begann als friedlicher Marsch. Dann wurde die Polizei gerufen, die die wütende Menge gewaltsam zerstreuen wollte. Die überwiegend weiblichen Beschäftigten warfen der Unternehmensleitung vor, sie unmenschlich zu behandeln, körperliche und verbale Gewalt anzuwenden, willkürliche Entlassungen vorzunehmen und extreme Arbeitszeiten unter erbärmlichen Bedingungen anzuordnen. Viele gaben an, dass ihnen das verfassungsmäßige Recht auf Beitritt zu einer Gewerkschaft oder deren Gründung verweigert worden sei