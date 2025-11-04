Theoretisches Seminar der Weltfrauenbewegung

Für drei Tage tauschen sich also Gewerkschafterinnen, Bergarbeiterinnen, Frauenaktivistinnen und Freiheitskämpferinnen gemeinsam aus – angesichts der drohenden Gefahr von Faschismus und Weltkrieg gewinnt dies noch an Bedeutung und es ist ein wichtiger Schritt.



Die MLPD unterstützt das Seminar nach Kräften und bringt die Perspektive des echten Sozialismus in diese bedeutende Strategiedebatte ein.

Die Weltkoordinatorinnen haben nach gründlicher Beratung mit den Gastgeberinnen in Nepal über die politische Entwicklung in Nepal festgestellt, dass das Seminar sicher dort durchgeführt werden kann.



Man kann sich noch anmelden als Teilnehmerin und als Brigadistin bzw. als Brigadist für die Organisationsarbeit, Kulturabende und Übersetzung.



Anmeldung und alle Infos zum Veranstaltungsort, zu Teilnahmegebühren, Hoteltipps und Ablauf werden auf www.weltfrauenkonferenz.de laufend aktualisiert.