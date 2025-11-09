Von Köln-Deutz bis in die Welt heißt es Freiheit für Kurdistan!

Ein Motto war: Dem Frieden den Weg ebnen – Freiheit für Öcalan! Wer Frieden ernst meint, braucht Gesprächspartner. Über den „Prozess für Frieden und eine demokratische Gesellschaft“ hin zu einer politischen Lösung für die Kurdistan-Frage.

Dieser Wille zum Frieden prägte die ganze Demonstration. Frauen führten die Demonstration an. Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL nahmen mit einer kleinen Delegation an der Demonstration sicht- und hörbar teil. Andere deutsche Parteien waren nicht zu sehen. Wir unterstützten voll und ganz die Forderung nach Freilassung von Abdullah Öcalan nach 26 Jahren Haft!

Die MLPD konnte ihr Grußwort auf dem LKW während der Demo halten. In zahlreichen Gesprächen gab es eine große Aufgeschlossenheit, über die Veränderungen im imperialistischen Weltsystem zu diskutieren. Auch zur gesellschaftlichen Lösung des echten Sozialismus gab es in vielen einzelnen Gesprächen Zustimmung und Applaus nach Redebeiträgen. Am offenen Mikrofon machten wir diese Fragen zum Thema und verkörperten auch die Solidarität und den Zusammenhalt durch das gemeinsame Singen von Liedern.

Arbeiter forderten die Arbeitereinheit und den Kampf gegen Massenentlassungen. Brigadisten, die beim Aufbau des ICOR-Gesundheitszentrums in Kobane dabei waren, berichteten. In jedem Kind, das dort geboren wurde, lebt die Zukunft des Kampfes um Befreiung aller unterdrückten Völker. In dem Sinne wurde in geduldiger und streitbarer Auseinandersetzung sowie in den Liedern der proletarische Internationalismus herausgefordert, Verantwortung für das palästinensische Volk zu übernehmen und Vorbehalte zurückzustellen. Nicht wenige spendeten danach auch für den Aufbau des Al Awda-Krankenhaus in Palästina.