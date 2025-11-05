Während wir zögern, reißt uns das Kapital die Arbeitsplätze unter den Füßen weg

Die Redaktion ArcelorMittal Eisenhüttenstadt schreibt:

„Jobgarantie“, „Paket der Verantwortung“, „Ausbluten verhindern“ oder „Sicherheit“, um nur einige Schlagworte … zu nennen. All diese blumigen Worte werden keine Wirklichkeit; sie werden wie Strohhalme brechen. Schon jetzt möchte ArcelorMittal ca. 30 Arbeitsplätze in Eisenhüttenstadt im „Service“-Bereich abbauen. Während wir zögern, reißt uns das Kapital die Arbeitsplätze und Löhne unter den Füßen weg, wie ein Dieb, der nachts die Teppiche klaut. Daher: Bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten bringen mehr Sicherheit!