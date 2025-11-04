Warum droht Trump Nigeria mit „brutalem Militärschlag“?

Ehe wir den wirklichen Motiven nachspüren, ein Wort zu den Nebelkerzen. Selbst das katholische „Domradio“ ist empört (4.11.25). Es gebe religiöse Konflikte. Aber: „Politiker, Milizen und selbst internationale Akteure (!) nutzen Religion (…), um Feindbilder zu legitimieren. Doch die Wurzeln liegen tiefer: in Armut, Machtmissbrauch, Klimakrise und kolonialen Altlasten.“

Aber was interessiert Trump an Nigeria? Zum einen das Erdöl. Dort lagern 2,25 Prozent des weltweit bekannten Erdöls. Die Einnahmen daraus machen 40 Prozent des Staatshaushaltes des mit 232 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern bevölkerungsreichsten Landes in Afrika aus. Und es gibt bedeutende Mineralien.

Nigeria liegt zentral in Afrika, für zukünftige Kriege nicht unwichtig. Vor allem: Nigeria hat im Juli 25 ein umfangreiches Investitionsprogramm mit China abgeschlossen: über 20 Mrd. US-Dollar. Und am 17. April 25 ging es eine militärische Partnerschaft mit China ein. Trumps Motive liegen auf der Hand!