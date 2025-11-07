Wehrdienst-Lotterie ist gescheitert – es kommt noch schlimmer!

Auf die Idee waren die Regierungsfraktionen gekommen, weil sie sich nicht trauten, das zu fordern, was jetzt doch kommen soll: Die gesamten (zunächst männlichen) Jahrgänge ab 18 Jahren sollen voraussichtlich ab Januar gemustert werden. Das sei „aus militärischer Sicht notwendig“, betonte Breuer.



Er will nicht zufällig ausgeloste Rekruten, die dann möglicherweise weder die Motivation für den „Dienst für das Vaterland“ noch die nötige Qualifikation mitbringen. Ihm schwebt vor, dass die Bundeswehr dann aus den kompletten Jahrgängen je nach Bedarf IT-Spezialisten oder LKW-Fahrer einziehen kann.



Die Grünen bemühen sich mal wieder, bei Kriegsvorbereitung und Militarisierung alle anderen zu überholen. Katharina Schulze vom Bayerischen Landesverband fordert gleich auch noch für Frauen ein „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“. Sie will so „die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie gegen russische Bedrohung von außen, gegen Extremismus von innen“ stärken. Also dann doch bitte gleich das volle Programm: Junge Männer und Frauen mustern und dann für den Kampf gegen den äußeren und inneren Feind einsetzen.



Ob es damit gelingt, die Begeisterung für die Bundeswehr zu steigern, bleibt fraglich. Diejenigen, die ungenügend motiviert sind, im Kampf an der "äußeren oder inneren Front" für die Herrschenden zu sterben, werden durch Musterung und Zwangsdienst auch nicht motivierter. Und die eigentlichen „Extremisten“ braucht man nicht erst einzuziehen, sie sind bereits an der Spitze der Bundeswehr und in der Regierung aktiv und bereiten den Weltkrieg vor. Wir bleiben bei unserem Nein zum Kriegsdienst!