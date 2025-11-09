Wer ist die goldene Generation?

Ab 2026 ist die unbefristete Übernahme für alle Azubis Geschichte. Zumindest wenn es nach Vorstand und Personalabteilung geht. Die Winterauslerner werden schon als goldene Generation bezeichnet, weil sie die Letzten sind, die die Übernahme kriegen. Das ist aber höchstens Scheingold. Gold kriegt man nicht geschenkt, das muss man sich erarbeiten und erkämpfen. Gold ist also die Generation, die nicht einknickt vor ThyssenKrupp und die unbefristete Übernahme für alle Azubis wieder durchkämpft. Das wäre eine altersübergreifende Generation in der ganzen Belegschaft.