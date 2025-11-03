Wie sähe die Außenpolitik eines AfD-Ministers aus?

Die AfD erklärte zwar, dass die Politik in Europa "durch eine schleichende Entdemokratisierung gekennzeichnet" ist, aber offensichtlich geht es ihr dabei mehr um Europa, als um die Entdemokratisierung. Ihr AfD-Fraktionsvize Markus Frohnmaier fuhr zuletzt in die USA, um sich dort mit hochrangigen Trump-Beratern zu treffen. Man müsse "auch irgendwann damit beginnen, die potenziellen Partner zu besuchen", so Frohnmaier. Natürlich ereiferte er sich auch sofort, Trump hätte den Friedensnobelpreis verdient. Im nächsten Jahr plant Frohnmaier eine Reise nach Russland, um "Gesprächskanäle" zum dortigen Regime "offen zu halten".



Mit der AfD wird Deutschland in die Klauen des Faschismus getrieben und ihm ausgeliefert. Übrigens wird eine solche Außenpolitik Millionen in die Flucht treiben, da faschistische Regime eine Hauptfluchtursache sind.