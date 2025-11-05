Windows 11: Geschäftemacherei durch Microsoft!

Die aktuelle Version 11 von Windows lässt sich auf vielen älteren Rechnern nicht installieren. Das liegt nicht daran, dass diese älteren Rechner technisch völlig überholt und wegen mangelnder Leistungsfähigkeit unbrauchbar wären!



Windows-Nutzer sollen neue Hardware kaufen. Immerhin wird die Zahl der Rechner, die noch mit Windows 10 laufen, auf 30 Millionen geschätzt (Quelle: SWR, 14.10.25) – ein Riesen-Geschäft für die Hersteller und ein rücksichtsloser Umgang mit den zahlreichen Naturressourcen, die für die PC-Herstellung benötigt werden! Die Deutsche Umwelthilfe schätzt, dass der erzwungene Abschied von älteren Rechnern zu etwa 700 Millionen Kilo Elektroschrott führt.



Vor einigen Monaten hörte man vom „Tech-Riesen“ Microsoft, dass bis Oktober 2026 doch Sicherheits-Updates angeboten werden für rund 30 Euro. Nun verkündete Microsoft für Europa die Möglichkeit, noch ein Jahr lang kostenlos Updates zu beziehen, aber nur für diejenigen, die ein Microsoft-Konto haben: Microsoft will Benutzerdaten erhalten und auswerten, um seine teuren Softwareprodukte verkaufen zu können und um das Benutzerverhalten kontrollieren zu können!