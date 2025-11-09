Wintermarkt an der Horster Mitte

Er öffnet seine Pforten am zweiten und dritten Adventswochenende jeweils Freitag bis Sonntag: 5. bis 7. und 12. bis 14. Dezember 2025.

Wie immer wird nur bester Glühwein direkt von den People to People Winzern ausgeschenkt. Es gibt Leckereien, vielfältige Möglichkeiten sich mit Freunden zu treffen und Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Darüber hinaus gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm. Im Lauf der nächsten Tage werden wir auf Rote Fahne News die verschiedenen Bestandteile vorstellen.