1:0 für unsere Kollegen - 55 Befristete wieder eingestellt!

Viele von uns haben es bereits aus der Zeitung oder direkt von den Kollegen erfahren. VW muss vorerst alle befristeten Kollegen, die geklagt haben, wieder einstellen. Sie freuen sich bereits, wieder bei VW zu arbeiten. VW bietet ihnen Prozessbeschäftigung, denn VW will in Revision gehen. Bis dahin sollen unsere Kollegen in Kassel arbeiten. VW hofft wohl darauf, dass dann bereits ein paar abspringen.

Denn bis zum nächsten Prozess kann es sechs bis neun Monate dauern! Die Rechtsanwälte unserer Kollegen haben ihnen bereits Unterstützung für alle weiteren Prozesse zugesagt. Auch unsere IG Metall hat ihre Meinung geändert. Sie stellen nun auch Anwälte für die nächste Instanz. Die meisten von uns freuen sich über ihre Wiedereinstellung! VW hat bei seinem Jobkillerprogramm eine Schlappe erlitten. Jetzt gilt, dass wir den Kampf gegen die Entlassung unserer kranken Kollegen in unsere Hand nehmen. Denn wer weiß schon, wie Richter in Zukunft entscheiden.