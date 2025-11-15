AfD lügt sich die Welt zurecht, wie es ihr gefällt!

Die AfD-Fraktion im Bundestag hetzt gegen die E-Autos. In einem Spot spricht sie vom „Märchen von der sauberen Elektromobilität“. Dafür bemüht die AfD eine Rechnung: Um 1 Million Fahrzeuge zu laden, benötige man 400 Gigawatt oder anders: 400 zusätzliche Kohlekraftwerke oder 400.000 Windkraftwerke! „Wahnsinn – Empörung – Klimaspinner“, hört man sie schreien.

Kurze Gegenrechnung:

1.000.000 Autos x 22 KW = 22.000.000 KW oder 22 Gigawatt (GW), 1 GW = 1000 MW. Ein durchschnittliches Windkraftwerk leistet heute 6 Megawatt (MW). Für das Laden von 1 Million Autos werden also 22.000 MW / 6 MW = 3666 Windkraftwerke benötigt.

Wo ist der Fehler?

Die AfD legt 400 KW Ladeleistung zugrunde (kann heute kaum ein Auto) – selbst dann würden lediglich 66.666 Windkraftwerke benötigt! Wenn es nicht um unsere Lebensgrundlagen gehen würde, könnte man sagen: „Setzen, Sechs – geht noch einmal zur Schule!“ Aber die AfD verbreitet ungestraft Lügen und Halbwahrheiten, ganz im Sinne der Herrschenden. Also Vorsicht vor faschistischen Leugnern der globalen Umweltkrise!