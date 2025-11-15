Antifaschismus
AfD lügt sich die Welt zurecht, wie es ihr gefällt!
Der folgende Artikel der Redaktion VW Emden ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitung von und für Kolleginnen und Kollegen in den deutschen VW-, Audi-, Porsche‑ und MAN-Werken, „Vorwärtsgang“, erschienen. Die Rote Fahne Redaktion dokumentiert:
Die AfD-Fraktion im Bundestag hetzt gegen die E-Autos. In einem Spot spricht sie vom „Märchen von der sauberen Elektromobilität“. Dafür bemüht die AfD eine Rechnung: Um 1 Million Fahrzeuge zu laden, benötige man 400 Gigawatt oder anders: 400 zusätzliche Kohlekraftwerke oder 400.000 Windkraftwerke! „Wahnsinn – Empörung – Klimaspinner“, hört man sie schreien.
Kurze Gegenrechnung:
1.000.000 Autos x 22 KW = 22.000.000 KW oder 22 Gigawatt (GW), 1 GW = 1000 MW. Ein durchschnittliches Windkraftwerk leistet heute 6 Megawatt (MW). Für das Laden von 1 Million Autos werden also 22.000 MW / 6 MW = 3666 Windkraftwerke benötigt.
Wo ist der Fehler?
Die AfD legt 400 KW Ladeleistung zugrunde (kann heute kaum ein Auto) – selbst dann würden lediglich 66.666 Windkraftwerke benötigt! Wenn es nicht um unsere Lebensgrundlagen gehen würde, könnte man sagen: „Setzen, Sechs – geht noch einmal zur Schule!“ Aber die AfD verbreitet ungestraft Lügen und Halbwahrheiten, ganz im Sinne der Herrschenden. Also Vorsicht vor faschistischen Leugnern der globalen Umweltkrise!