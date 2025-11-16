Alle zusammen für "Gaza muss leben"

Alles wurde gemeinsam vorbereitet und am Schluss aufgeräumt. Einige hatten das erste Mal palästinensisch gekocht – sehr lecker. Dafür gab es von den 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter drei Kindern, 617 Euro für die Spendenkampagne der revolutionären Weltorganisation ICOR¹, "Gaza muss leben".



In dieser guten Stimmung entstanden auch gute Ideen für die Arbeit der gerade gegründeten Initiativgruppe. An einem Donnerstagmorgen soll mit dem Palituch auf dem Markt gesammelt werden und die Woche darauf nachmittags am Einkaufcenter. Mit den Kindern wollen wir gemeinsam planen, wie sie an der Realschule sammeln können und Mitglieder für die Gaza-Solidaritäts-AG des Jugendverbands REBELL gewinnen. Alle wollen weiter unter Verwandten und Bekannten sammeln. Eine Künstlerin liest Weihnachtsgeschichten für Gaza am 3. Dezember in Dortmund.



Drei Leute haben sich schon zur Solidaritätsbrigade der ICOR in Gaza gemeldet. (Mehr dazu hier.) Eine vierte, Mutter von zwei Kindern, ist begeistert, überlegt aber noch. "Was ist, wenn ich da krank werde? Da gibt es ja nichts. Komme ich da wieder rechtzeitig raus?..." Wichtige Entscheidungen! Schöne Aufgaben für die neue Initiativgruppe für den Aufbau einer gemeinsamen, festen, überparteilichen Organisationsform für die Palästinasolidarität in der Organisation Solidarität-international (gemäß des auf der Gaza-Gala in Gelsenkirchen am 1.11.25 beschlossenen Aufrufs) und ihre dreiköpfige Koordinierung.