Russland
Anmeldung auf Webseiten nur noch mit russischen Diensten?
Im Staatsduma wurde am 14. November ein Gesetzentwurf eingebracht, der Geldstrafen von bis zu 700 000 Rubel (aktuell 7 446,83 Euro) für (alle, also auch private) Betreiber russischer Webseiten vorsieht, wenn sie eine Anmeldung über ausländische Dienste, einschließlich einer ausländischen E-Mail, erlauben. Der Gesetzesentwurf soll offensichtlich sowohl die russischen Internetnutzer zwingen, sich ausschließlich bei russischen Anbietern anzumelden, als auch der Möglichkeit einer Abtrennung des russischen Netzwerks vom Internet als solchem vorbeugen. Russland betreibt neben einer zunehmend rigiden Zensur selbst die technische Vorbereitung einer solchen Abschaltung. Letztlich ist auch das Teil der Kriegsvorbereitung.