Russland
Brandanschlag auf Kino glimpflich ausgegangen
Ein 16-jähriger Jugendlicher hat gestern im Kinosaal des Einkaufszentrums „Aviapark“ in Moskau ein Feuer gelegt. Er soll eine Belohnung von 2000 Rubel (aktuell 21,27 Euro) von Personen im Internet für die Tat erhalten haben. Der junge Mann wurde vor Ort festgehalten und der Polizei übergeben, die Ermittlungen eingeleitet hat. Durch die besonnene Reaktion der Gäste und des Personals kam niemand zu Schaden und das Feuer konnte sich nicht ausbreiten. Besonders kritisch: Obwohl es sich um das größte Einkaufszentrum Moskaus handelte, versagte scheinbar die Alarmanlage. Es wird spekuliert, dass der Jugendliche als "Wegwerf-Saboteur" missbraucht wurde. In den letzten Monaten häuften sich Anwerbungen von Jugendlichen für Anschläge, mutmaßlich auch durch den ukrainischen Auslandsgeheimdienst.