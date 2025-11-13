Essen

Antifaschistische Kundgebung am Freitag, 14. November

Die Antirassistische Anwohnerinitiative Essen-Kray mobilisiert für den kommenden Freitag, 14. November, um 18.30 Uhr zu einer weiteren antifaschistischen Kundgebung für Solidarität und Völkerfreundschaft! Die Kundgebung steht unter dem Motto „Wir wollen keinen Faschisten-Terror! Sofortiges Verbot von ‚Die Heimat‘ und aller anderen Faschisten!“ Sie findet an der Ecke Marienstraße / Kiwittstraße statt.

 

Hier gibt es den Flyer zur Kundgebung.

 

 

 