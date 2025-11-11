Gewinn seit 2006 um das 50-fache gestiegen
Apple verbucht 112 Milliarden US-Dollar Gewinn
Im Jahr 2025 hat Apple 112 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Das ist zuvor nur zwei anderen Unternehmen gelungen: Vodafone nach dem Verkauf seiner Anteile an Verizon Wireless im Jahr 2014 und dem staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco in den Jahren 2018, 2021, 2022 und 2023. Der Apple-Profit ist seit 2006, dem Jahr, bevor das erste iPhone auf den Markt kam, um mehr als das 50-fache gestiegen. Im Jahr 2010 überschritt das Unternehmen erstmals die Marke von zehn Milliarden US-Dollar Jahresgewinn. Während in den letzten beiden Jahrzehnten das iPhone fast alleine für Apples Profitabilität verantwortlich war, spielt mittlerweile das Servicesegment eine zunehmend wichtige Rolle.