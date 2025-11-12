Brasilien
Belem: 3.000 demonstrieren beim Umwelt-Gipfel
Auf der UN-Klimakonferenz in Belem demonstrierten am Dienstag rund 3.000 Menschen, darunter Aktivisten verschiedener Umweltorganisationen, gegen die gesundheitlichen Gefahren für die Menschheit durch die Klimaerwärmung. Indigene Gruppen und Nichtregierungsorganisationen sind innerhalb und außerhalb des Veranstaltungsortes bereits stärker präsent. Am Donnerstag und Freitag findet ein „Volksgipfel“ statt, am Freitag eine globale Jugendkundgebung, und die größte Demonstration ist für Samstag geplant. Die Zahl der Aktivisten ist in der vergangenen Woche gestiegen, und sie organisieren bereits bis zu vier Veranstaltungen pro Tag. Am Dienstag gab es Proteste einer feministischen Gruppe, von Palästina-Unterstützern und einer Gesundheits- und Umweltgruppe.