Serbien
Belgrad: Protest gegen 500 Millionen Dollar-Projekt
Am gestrigen Dienstag protestierten in Belgrad tausende Menschen gegen ein 500 Mio.-Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn Jared Kushner. Die von Jugendlichen angeführte Demonstranten zogen eine rote Linie, als sie die weitläufigen Gebäude in der Hauptstadt Belgrad umzingelten, die 1999 bei einem NATO-Bombardement teilweise zerstört worden waren. Dieser Standort soll im Rahmen eines von der Regierung von Präsident Aleksandar Vucic unterstützten Plans abgerissen und neu bebaut werden. Die Vucic-Regierung hatte deswegen schon vergangenes Jahr den Denkmalschutz für den Gebäudekomplex trotz Protesten aufgehoben. Wohlgemerkt, es ist ein Denkmal, das an den NATO-Überfall erinnert - und das soll jetzt einem Vertreter des US-Imperialismus für ein Luxus-Hotel in den Rachen geworfen werden!