Umweltkampftag
Beste Gelegenheit für den RW 35 als Buchtipp
Internationaler Umweltkampftag der ICOR, Klimastreik und COP30 - da ist das das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" genau richtig, denn es wirft nicht nur die Fragen der Zeit auf, sondern beantwortet sie auf überzeugende Weise. Das Buch muss man aber nicht nur Freunden und Bekannten empfehlen: Ein besonderer Tipp ist es, jetzt mit dem Buch auch Buchhandlungen zu besuchen und sie dafür zu gewinnen, das Buch in ihr Angebot aufzunehmen! Der Gesamtband kann hier beim Verlag Neuer Weg bestellt werden:
Gesamtband | 469 Seiten | Preis: 29,00 €
ISBN: 978-3-88021-677-8
ePDF Gesamtband | Preis: 22,99 €
ISBN: 978-3-88021-694-5
USB-Visitenkarte Gesamtband | Preis: 29,00 €
Gesamtband mit USB-Visitenkarte | Preis: 41,50 €