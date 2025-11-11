Gelsenkirchen
Das Willi-Dickhut-Museum hat eine neue, moderne Homepage
Das Film- und Medienstudio Neuer Weg hat mit großem Engagement, kompetent und preiswert die etwas in die Jahre gekommene Homepage des Willi-Dickhut-Museums neu gestaltet und ergänzt:
Hier geht es zur neugestalteten Homepage
Wir danken diesem fortschrittlichen Filmstudio dafür herzlich und empfehlen es auch weiteren Interessenten: Hier seine Homepage. ¹
Die Homepage enthält folgende Ordner:
Willi-Dickhut-Museum
- Virtueller Rundgang durch das Museum
- Kurzer Einführungsfilm in das Museum für Rotfüchse und andere Kinder
Willi Dickhut
- Biografie
- Texte aus dem Internet über Willi Dickhut
- Film von der Trauerfeier 1992 zum Tod von Willi Dickhut
- Video der MLPD
- Video der Gedenkveranstaltung 2015 in Solingen anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes und der Ehrung von Willi Dickhut
Ausstellungen
- „Werner Seelenbinder – Ringer, Kommunist, Staatsfeind“ einschließlich Video-Interview mit dem Projektleiter Professor Dr. Rump aus Berlin (Oktober 2025)
- Ausstellung über die Nakba (Frühjahr 2025)
- Ausstellung von Tafeln der Kirow-Werke in Sankt Petersburg über die revolutionäre Rolle der Arbeiterklasse der Putilov-Werke (anlässlich 100 Jahre Oktoberrevolution 2017)
Bücherei
- Übersicht über die Themenbereiche
- Liste von Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Hörbüchern (müssen noch aktualisiert werden)
- Mitgliedserklärung für die Bücherei
Willi-Dickhut-Stiftung e. V.
- Satzung
- Antrag auf Fördermitgliedschaft
Bücher von Willi Dickhut
- Vorstellung der wichtigsten Bücher
- Verzeichnis aller Schriften
Wir wünschen uns, dass diese neugestaltete Homepage viel genutzt und verbreitet wird. Denn sie verschafft selbst schon einen umfassenden, anschaulichen Eindruck über das Lebenswerk von Willi Dickhut. Wenn sie dazu anregt, das Willi-Dickhut-Museum selbst zu besuchen, Lesemitglied in unserer einzigartigen Bücherei des wissenschaftlichen Sozialismus zu werden und ihre Medien zu nutzen, oder als Fördermitglieder unsere Stiftung zu unterstützen – umso besser!
Über Rückmeldungen zur Verbesserung freuen wir uns!