Das Willi-Dickhut-Museum hat eine neue, moderne Homepage

Wir danken diesem fortschrittlichen Filmstudio dafür herzlich und empfehlen es auch weiteren Interessenten: Hier seine Homepage. ¹

Die Homepage enthält folgende Ordner:

Willi-Dickhut-Museum

Virtueller Rundgang durch das Museum

Kurzer Einführungsfilm in das Museum für Rotfüchse und andere Kinder

Willi Dickhut

Biografie

Texte aus dem Internet über Willi Dickhut

Film von der Trauerfeier 1992 zum Tod von Willi Dickhut

Video der MLPD

Video der Gedenkveranstaltung 2015 in Solingen anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegsendes und der Ehrung von Willi Dickhut

Ausstellungen

„Werner Seelenbinder – Ringer, Kommunist, Staatsfeind“ einschließlich Video-Interview mit dem Projektleiter Professor Dr. Rump aus Berlin (Oktober 2025)

Ausstellung über die Nakba (Frühjahr 2025)

Ausstellung von Tafeln der Kirow-Werke in Sankt Petersburg über die revolutionäre Rolle der Arbeiterklasse der Putilov-Werke (anlässlich 100 Jahre Oktoberrevolution 2017)

Bücherei

Übersicht über die Themenbereiche

Liste von Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Hörbüchern (müssen noch aktualisiert werden)

Mitgliedserklärung für die Bücherei

Willi-Dickhut-Stiftung e. V.

Satzung

Antrag auf Fördermitgliedschaft

Bücher von Willi Dickhut

Vorstellung der wichtigsten Bücher

Verzeichnis aller Schriften

Wir wünschen uns, dass diese neugestaltete Homepage viel genutzt und verbreitet wird. Denn sie verschafft selbst schon einen umfassenden, anschaulichen Eindruck über das Lebenswerk von Willi Dickhut. Wenn sie dazu anregt, das Willi-Dickhut-Museum selbst zu besuchen, Lesemitglied in unserer einzigartigen Bücherei des wissenschaftlichen Sozialismus zu werden und ihre Medien zu nutzen, oder als Fördermitglieder unsere Stiftung zu unterstützen – umso besser!

Über Rückmeldungen zur Verbesserung freuen wir uns!





