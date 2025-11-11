Indien
Delhi: Smog-Alarm und Protest gegen Regierung
Am Sonntagabend protestierten Hunderte Menschen am Triumphbogen India Gate in Neu Delhi gegen die extreme Luftverschmutzung und forderten die Regierung auf, zu handeln. Viele der Teilnehmer trugen Atemschutzmasken. Auf einem Plakat war zu lesen: "Ich vermisse es, zu atmen." Die Polizei sprach von einer nicht genehmigten Versammlung, konfiszierte Protestschilder und Plakate und rief die Demonstranten auf, sich zurückzuziehen. Demonstranten wurden in Bussen abgeführt. Eine dichte Smogschicht hat die indische Hauptstadt Neu-Delhi eingehüllt. Der Luftqualitätsindex lag am Morgen bei 344 - ein Wert, der nach Maßstäben der Weltgesundheitsorganisation als sehr schlecht und gesundheitsschädlich gilt. Am Dienstagmorgen lag an mehreren Messstationen die Luftqualität über 400 und damit in der Kategorie „schlecht“, während Werte unter 50 als „gut“ gelten.