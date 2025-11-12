"Stadtbild"-Debatte

"Stadtbild"-Debatte

Ein leicht überspitzter Beitrag...

Ein leicht überspitzter Beitrag...
Die auf diesem Foto abgebildeten verfassungsfeindlichen Symbole werden hier ausschließlich zu Dokumentationszwecken gezeigt (foto: privat)

Ein Leser aus Krefeld schreibt zum obigen Bild: "Noch ein – leicht überspitzter – Beitrag zur Stadtbild-Debatte. Aber solche 'Idylle' wurde noch in den 1950er-Jahren manchen Kindern zugemutet; man schmeißt ja schließlich nichts weg. Gesehen im Ruhrmuseum Zeche Zollverein. "