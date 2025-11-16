Einig im Kampf gegen das Gaskraftwerk

80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Freitagnachmittag zum Klimastreik von Heilbronn for Future. Passend zur Klimakonferenz in Brasilien eröffneten die Musiker Pit und Joe das Programm mit der „Ballade von Chico Mendes“. Mit anschaulichen Beispielen wurden die Klimakonferenzen und die Umweltpolitik der Konzerne angegriffen. Dann kamen die Rotfüchse ans Mikrofon und sangen ihr Lied „Wir sind Umweltkämpfer“.

Die Umweltgewerkschaft war mit einem Informationsstand vertreten und informierte über den Internationalen Umwelt-Ratschlag 2026. Der Jugendverband REBELL war mit eigenen Plakaten und Flyern für die Gaza-Solidarität auf dem Platz. Im Mittelpunkt stand die Rede eines Vertreters der „Energiewende“. Er zeigte auf, wie der Energiekonzern EnBW die Öffentlichkeit und die Stadt Heilbronn beim Projekt Gaskraftwerk getäuscht hat. Im Kampf für 100 % erneuerbare Energie und gegen das Gaskraftwerk besteht zwischen den beteiligten Gruppen ein gemeinsamer Nenner. Ein Rückschritt gegenüber den letzten Klimastreiks war aber, dass es keine Diskussion am Offenen Mikrofon gab.