Ferienpark Thrüinger Wald
Einladung zum Subbotnik nach Truckenthal
Hiermit ergeht eine herzliche Einladung zum Halbjahressubbotnik an alle Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen zur Unterstützung und zum weiteren Ausbau des Ferienparks in Truckenthal.
Von der Landesleitung Bayern der MLPD
Er findet vom 22. bis 24. November statt.
Für Samstag und teilweise Sonntag stehen vielfältige Aufgaben wie Dacharbeiten, Spülküche, Archiv u. a. an, d. h. es können unterschiedliche Fähigkeiten eingebracht werden. Auch Elektriker sind gefragt.
Nach dem Arbeiten wollen wir einen bunten Winterabend machen: Bringt eure besten Gedichte, Rätsel, Witze, Sketche, Lieder, Tänze ... mit.
Die Anreise ist am Freitag, ab 19 Uhr bis spätestens 21 Uhr.