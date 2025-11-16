Einladung zum Subbotnik nach Truckenthal

Er findet vom 22. bis 24. November statt.

Für Samstag und teilweise Sonntag stehen vielfältige Aufgaben wie Dacharbeiten, Spülküche, Archiv u. a. an, d. h. es können unterschiedliche Fähigkeiten eingebracht werden. Auch Elektriker sind gefragt.



Nach dem Arbeiten wollen wir einen bunten Winterabend machen: Bringt eure besten Gedichte, Rätsel, Witze, Sketche, Lieder, Tänze ... mit.



Die Anreise ist am Freitag, ab 19 Uhr bis spätestens 21 Uhr.