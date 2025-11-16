Ferienpark Thrüinger Wald

Ferienpark Thrüinger Wald

Einladung zum Subbotnik nach Truckenthal

Hiermit ergeht eine herzliche Einladung zum Halbjahressubbotnik an alle Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen zur Unterstützung und zum weiteren Ausbau des Ferienparks in Truckenthal.

Von der Landesleitung Bayern der MLPD

Er findet  vom 22. bis 24. November statt.

 

Für Samstag und teilweise Sonntag stehen vielfältige Aufgaben wie Dacharbeiten, Spülküche, Archiv u. a. an, d. h. es können unterschiedliche Fähigkeiten eingebracht werden. Auch Elektriker sind gefragt.


Nach dem Arbeiten wollen wir einen bunten Winterabend machen: Bringt eure besten Gedichte, Rätsel, Witze, Sketche, Lieder, Tänze ... mit.


Die Anreise ist am Freitag, ab 19 Uhr bis spätestens 21 Uhr.