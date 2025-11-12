"Die Automobilproduktion in Poissy wird bald eingestellt, ein 80-jähriges Kapitel geht zu Ende"

Nach Angaben der Gewerkschaften, die dies bereits seit mehreren Monaten ahnten, soll Stellantis am Montag, dem 3. November 2025, bekannt gegeben haben, dass in zwei Jahren keine Autos mehr in Poissy (Yvelines) hergestellt werden.

Bei einem Treffen zwischen der Geschäftsleitung von Stellantis und den Gewerkschaften am Montag, dem 3. November 2025, gab PSG-CEO Antonio Filosa bekannt, dass die Automobilproduktion nach dem Mokka, also nach 2028, eingestellt wird.



Ist das das Ende? Nach fast 80 Jahren Automobilproduktion in Poissy (Yvelines) wird ein Kapitel der französischen Industrie zu Ende gehen. Stellantis wird die Produktion einstellen, wie es die Gewerkschaften seit mehreren Monaten befürchtet hatten. Das Werk hatte 1946 im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Krieg einen hohen Produktionsrhythmus erreicht. Im Laufe der Jahrzehnte gab es mehrere Marken an diesem Standort. Zu Beginn war es Ford, ab 1954 Simca, dann nacheinander Chrysler, Talbot, Peugeot, Citroën und Opel. Diese Schließung würde das Ende der Automobilwerke in der Île-de-France bedeuten. Diese Wende soll vom neuen CEO Antonio Filosa am Montag, dem 3. November 2025, beschlossen worden sein. Er soll dies – was von der Geschäftsleitung dementiert wird – allen vor Ort aktiven Gewerkschaften (CFE-CGC, FO, CFDT, CFTC und CGT) bei einem Treffen auf dem neuen Green Campus in Poissy angekündigt haben.

„Herr Filosa sagte, dass in Poissy nach dem Mokka keine Fahrzeuge mehr hergestellt werden. Er hat sogar den Leiter für das erweiterte Europa bei Stellantis beauftragt, eine andere Funktion für das Werk zu finden“, so Fabrice Jamart, zentraler Gewerkschaftsvertreter der CGT Stellantis. Diese Ankündigung erfolgt in einem angespannten Klima, da die Beschäftigten in Poissy nach drei Wochen Kurzarbeit zwischen dem 13. und 31. Oktober wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind.

