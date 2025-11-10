Bündnisrat veröffentlicht Resolution

Der Faschismus ist der Feind jeder fortschrittlichen Bewegung - Zusammen sind wir stärker!

Am 19. Oktober tagte der Bündnisrat des Internationalistischen Bündnisses. Er diskutierte wichtige Veränderungen in der aktuellen politischen Entwicklung sowie Schlussfolgerungen für die Arbeit des Internationalistischen Bündnisses. Das Ergebnis war eine Resolution mit neun Punkten.

Von Bündnis-Rat des Internationalistischen Bündnisses