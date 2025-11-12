"Generation Deutschland"? Nein, danke! Gießen, wir kommen!

Bei der Aktionskonferenz wurde über den Stand der Vorbereitung informiert: "Widersetzen" hat sich vorgenommen, die Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation zu verhindern. Dazu wird es am 29. November vielfältige Demonstrationen, Kundgebungen und Blockaden geben. Gewerkschaften, Parteien, Antifa-Gruppen, Studis gegen rechts, Omas gegen rechts, Schülervertreter und viele weitere rufen für den Tag auf. Schon jetzt fahren über 200 Busse am 29. November nach Gießen. Viele engagierte Leute dort mobilisieren bereits fleißig an der Uni, in Berufsschulen und Geschäften.

Veränderte Taktik auseinandernehmen

In mehreren Workshops wurde diskutiert: Was ist die „Generation Deutschland“? Sie ist eine faschistische Jugendorganisation, Rekrutierungsbasis und Sprachrohr der AfD. Sie dient, wie die AfD selbst schreibt, der "Verbreitung des Parteiprogramms und des weltanschaulichen Gedankenguts der Partei und ihrer politischen Grundtendenz", besonders unter der Jugend. Heißt im Klartext: massenhafte Beeinflussung der Jugend durch die kleinbürgerlich-faschistische Denkweise. Diese veränderte Taktik soll Jugendliche, die sich vielleicht bisher von Schlägertrupps wie den "Jungen Nationalisten" (Jugendverband von "Die Heimat" [Ex-NPD], Anm. d. Red.) abgeschreckt fühlten, eher ansprechen.



Das demagogische Motto des Gründungskongresses der AfD-Jugend ist "Zeit für deine Zukunft". In den Workshops und am Rande diskutierten wir intensiv, dass wir den Kampf um die Denkweise gegen den modernen Faschismus unter der Jugend intensivieren müssen. Die "Zukunft", die die Faschisten für die Jugend wollen, bedeutet brutalste Ausbeutung, völlige Rechtlosigkeit, Kriegsdienst und so weiter. Zum Abschluss demonstrierten wir durch Gießen zu den Messehallen, in denen sich in drei Wochen die AfD-Jugend gründen will. Ausdrücklich hat sich "Widersetzen" vorgenommen, die Bevölkerung in Gießen für die Proteste zu gewinnen. Damit treten wir auch der Hetze entgegen, dass nur „gewaltbereite Linksextremisten“ gegen die AfD demonstrieren. Wenn jemand „gewaltbereit“ ist, dann sind das die Faschisten, die gegen Migranten, Kommunisten, Transmenschen und Antifaschisten hetzen und sie angreifen. Faschismus ist das Verbrechen, nicht der friedliche Protest dagegen.

Gebraucht: Generation Sozialismus!

In drei Wochen ist es so weit – bis dahin ist noch viel zu tun! Der REBELL wird sich aus ganz Deutschland am Protest gegen die AfD-Jugendorganisation beteiligen. Dafür mobilisieren wir in unseren Städten. Wir unterstützen die Mobilisierung in Gießen und einen Schulstreik am 28. November von Gießener Schülerinnen und Schülern. Wir tragen voll dazu bei, den Protest am 29. November laut, bunt, kämpferisch und vielfältig auf die Straße zu tragen. Keinen Fußbreit den Faschisten! Und wir sagen auch: Wir brauchen nicht die "Generation Deutschland", sondern die Generation Sozialismus!