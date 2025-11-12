Ein interessanter Widerspruch stand am Anfang der Gesprächsrunde der MLPD Heilbronn: Es gibt ein wachsendes Interesse, vor allem in der jungen Generation, an gesunder Ernährung, Bioprodukten, Inhaltsstoffen der Lebensmittel – aber gleichzeitig verschlechtert sich die Ernährung für die Masse der Bevölkerung.



Wenige Lebensmittel- und Handelskonzerne diktieren, was auf den Tisch kommt. Auf Grundlage des Profitsystems sind Vergiftung der Böden und Verschmutzung der Meere zu Faktoren der globalen Umweltkatastrophe geworden. Gesunde Ernährung ist Menschenrecht – aber um sie durchzusetzen, ist ein gesellschaftsverändernder Umweltkampf notwendig. Ein Teilnehmer prangerte das Aushungern der Bevölkerung im Gaza als Teil des Völkermords an.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gab es individuell verschiedene Ernährungsgewohnheiten: mit Fleisch, mit Fisch, Bio, vegetarisch, vegan, mit oder ohne Nahrungsergänzungen. Insgesamt schälte sich jedoch die Erkenntnis heraus: Der Mensch ist Teil der Natur und kann die Vergiftung seiner Lebensmittel nicht hinnehmen. Ein Kampf für die gesunde Ernährung der Weltbevölkerung ist notwendig, auch in Verantwortung für kommende Generationen.