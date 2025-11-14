Rote Fahne
Spendet für die Vertriebsaktion der nächsten Ausgabe!
Die nächste Ausgabe des Rote Fahne Magazins mit dem Titel „AfD-Jugend 2.0: Faschismus im modernen Gewand“ soll bei den Protesten gegen die Gründung der neuen AfD-Jugend am 29./30. November in Gießen breit eingesetzt werden – zum Spendenpreis von 1 Euro plus X. Zur Finanzierung bittet die Redaktion um Spenden auf das Konto:
Zentralkomitee der MLPD, GLS Bank Bochum,
IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00
BIC: GENODEM1GLS, Stichwort: Rote Fahne.