Internationaler Umweltkampftag am 15. November: "29mal nix Gutes passiert ..."

Die Umweltgewerkschaft München schreibt: "29mal berührt, 29mal nix Gutes passiert, weil Geld die Welt regiert. Dieses Jahr findet die 30. UN-Klimakonferenz statt. Ausgerechnet mitten im Regenwald Brasiliens, im Amazonas- Delta. Für eine neue Umgehungsstraße wurden 100 Hektar Regenwald gefällt. "Wer profitiert, das sind die wohlhabenden Viertel, wir bekommen den Schlamm und den Dreck.", sagt eine Umweltaktivistin aus der Favela.

Liebe Umweltschützerin, lieber Umweltschützer, darauf kann es von uns nur eine Antwort geben: Beteiligen wir uns am Umweltaktionstag an den weltweiten Protesten gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe! Nein zu noch mehr leeren Versprechen und Greenwashing! Lasst uns den Umweltschutz in die eigenen Hände nehmen! Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam – weltweit! Retten wir die Lebensgrundlagen der Menschheit!"