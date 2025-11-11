Gaza
Israel torpediert nötige UNRWA-Arbeit
Die Sprecherin des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, berichtete am 9. November gegenüber dem katarischen Sender Al-Jazeera: UNRWA versucht, die öffentliche Versorgung (Wasser und Essen, Gesundheit, Bildung) mit etwa 12.000 Angestellten vor Ort zu organisieren.
In Gaza leben etwa 1 Million Kinder, und mit Sicherheit seien alle traumatisiert. Bildung sei für die Menschen in Gaza immer schon eine Quelle von Stolz gewesen, so Tamara Al Rifai. 660.000 Kinder warten auf die Wiederaufnahme des Schulunterrichts. Nur 36.000 können bisher wieder am Unterricht teilnehmen. Auch das Gesundheitssystem, von Impfungen bis zur Ausgabe von Insulin und anderen Medikamenten, hängt von der Arbeit von UNRWA ab.
Während der Winter naht und Menschen in Zelten und zerbombten Häusern leben, verbot Israel die Tätigkeit von UNRWA. UNRWA-Angestellte aus dem Ausland können derzeit nicht einreisen.