Kurdischer Massenprotest in Köln

Kölnische Rundschau zitiert Anna Schmit

Mindestens 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Wochenende für die Freilassung Abdullah Öcalans protestiert. Verschiedene Medien berichteten. In der Berichterstattung der Kölnischen Rundschau kommt auch Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL, zu Wort. 

 

