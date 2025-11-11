Kölnische Rundschau zitiert Anna Schmit

120.000 Lehrerinnen und Lehrer in Belgien waren am 10. November aufgerufen, auf der Straße gegen die geplanten Kürzungen zu protestieren. Es geht gegen höhere Unterrichtsverpflichtungen, Kürzungen von insgesamt 86,7 Millionen Euro im Pflichtschulwesen, Abschaffung des Beamtenstatus für neue Lehrkräfte und vieles mehr. Vor vielen Schulen gab es Streikposten und in den Städten Demonstrationen. Wie viele Lehrer auf dem Straße waren ist nicht klar. In Brüssel vertrieb die Polizei die Demonstranten unter der Begründung, dass der Verkehr blockiert werde. Dem Streik am Montag soll in zwei Wochen ein weiterer Aktionstag im öffentlichen Dienst folgen. Lehrerverbände rufen ihre Mitglieder auf, sich dem landesweiten Streikaufruf für den 25. November anzuschließen. Das ist Teil einer Reihe von drei Aktionstagen der Gewerkschaften, die Ende des Monats gegen verschiedene Reformen der sog. „Arizona“-Koalition gerichtet sind. Trotz des Streiks sind alle Schulen verpflichtet, ihre Türen zu öffnen und eine Kinderbetreuung für anwesende Schüler zu gewährleisten.