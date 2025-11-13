Leider keine 1000 Euro übrig, um diese Gegenanzeige medial groß rauszubringen ...

Eine Leserin von Rote Fahne News schreibt: "Leider habe ich keine 1000 Euro übrig, um die Gegensanzeige ebenfalls in großen Zeitungen zu schalten. Aber auf Rote Fahne News kann sie erscheinen!"

Hier die Gegenanzeige von Aktivisten der Internationalen Palästina-Solidarität

#StandTogether

mit Palästina für Frieden – gegen Völkermord



Verantwortung heißt Stopp der Waffenlieferung

Deutsches Steuergeld darf niemals in die Hände von Kriegsverbrechern gelangen.



Hilfe braucht Kontrolle und Transparenz

Jeder Euro der an Staaten fließt, die Hass und Unterdrückung fördern, fehlt in Ulm, Leipzig oder Hamburg – in Schulen, Krankenhäusern und sozialen Projekten. Jeder Euro für die Al-Awda-Gesundheitszentren in Gaza kommt sicher und transparent an.

Unterstützung gehört denen, die Befreiung wollen.

Wer Frieden anstrebt, darf Genozid nicht relativieren. Schweigen ist Mitverantwortung.



Europa und Deutschland müssen handeln.

Klare Prüfmechanismen und Rechenschaftslegung sind Voraussetzung jeder Unterstützung.



Wer Frieden will, muss Völkermord beenden.

Jetzt. Gemeinsam. Entschlossen.

Politische Anzeige von Aktivisten der internationalen Palästinasolidarität