Berlin
Lieder von Brecht und Degenhardt im Treff International
Unter dem Titel "Von damals und von dieser Zeit – und was ist heut? Lieder von Brecht und Degenhardt" findet am Freitag, 28. November, ein Liederabend im Treff International, Reuterstraße 15, in Berlin statt. Vorgetragen werden die Lieder von Nirmal-Klaus él Féderico. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Beginn ist um 19 Uhr. Nirmal-Klaus él Féderico singt Lieder von Brecht und Degenhardt zur Gitarre. Der Hut geht rum. Der Erlös geht an das Projekt von Solidarität International „Gaza soll leben!“