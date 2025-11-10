Berlin

Lieder von Brecht und Degenhardt im Treff International

Nirmal-Klaus él Féderico (foto: Treff International)

Unter dem Titel "Von damals und von dieser Zeit – und was ist heut? Lieder von Brecht und Degenhardt" findet am Freitag, 28. November, ein Liederabend im Treff International, Reuterstraße 15, in Berlin statt. Vorgetragen werden die Lieder von Nirmal-Klaus él Féderico. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Beginn ist um 19 Uhr. Nirmal-Klaus él Féderico singt Lieder von Brecht und Degenhardt zur Gitarre. Der Hut geht rum. Der Erlös geht an das Projekt von Solidarität International „Gaza soll leben!“

 

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung