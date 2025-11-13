Lübeck: Breites Bündnis ruft zu kämpferischer Aktion auf

Es werden sich auch die Montagsdemonstranten, der Frauenverband Courage und die MLPD am offenen Mikrophon beteiligen. Ein Sketch gegen die hemmungslose Verbrennung von fossilen Energieträgern, insbesondere des enorm umweltschädlichen Fracking-Gases, ist geplant. Der Chef von ExxonMobil, Woods, und Robert Habeck werden auch kommen.



Die breiter werdende Umweltbewegung "Rettet den Lübecker Stadtwald" ist beteiligt, die weiterhin gegen die Abholzung von 10 Hektar altem Wald für Hochspannungsmasten von TenneT kämpft. Und wir werden den Ökozid in Gaza und unsere Initiativen für den Wiederaufbau zur Sprache bringen.