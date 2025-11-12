McKinsey überall

Zur Vorbereitung der Arbeitsplatzvernichtung hat der Vorstand McKinsey in die Betriebe geschickt. Wie immer stand das Ergebnis schon vorher fest: 30 Prozent der Stellen können weg. Aber nur, wenn es nach ihnen geht.

Manche Teamleiter sind sich nicht zu doof, die Maßnahmen ohne Not selbst schon umzusetzen. Dabei ist doch vollkommen klar, dass die Mannschaft überall schon so dünn ist, dass oft nicht mehr sicher gearbeitet werden kann, die Kollegen nicht mehr können und die Anlagen verrotten.

Sparen kann man sich allerdings tatsächlich einiges: McKinsey zum Beispiel, Teamleiter ohne Rückgrat, schwachsinnige Bürokratie und den ganzen Sozialtarifvertrag.