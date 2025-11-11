Nur wenn wir Imperialismus, Faschismus und Kapitalismus besiegen, können wir die Menschen und den Planeten vor einer globalen Umweltkatastrophe retten

Vom 10. bis 21. November dieses Jahres findet in Brasilien die Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30) statt, und schon jetzt werden Aktionen koordiniert, um die Wirkungslosigkeit der imperialistischen Umweltpolitik anzuprangern, und sich für den Schutz des Klimas und des Lebens einzusetzen, unter anderem mit einem kämpferischen Gegengipfel.

Die Gier, immer mehr Reichtum und Macht in immer weniger Händen zu konzentrieren, bringt nicht nur Elend, sondern auch eine globale Umweltkatastrophe hervor. Die nicht nachhaltige Entwicklung, in deren Rahmen der Kapitalismus stattfindet, ist für den Menschen genauso zerstörerisch wie für die Natur. Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass im Kapitalismus mit jedem erreichten Entwicklungsstand das Arbeiterblut und die in Fabriken und in die Umwelt ausgestoßenen giftigen Substanzen exponentiell zunehmen.

Das Streben nach Maximalprofit des Kapitalismus gefährdet das Leben der Menschen und der gesamten Natur auf unserem Planeten in ernsthafter Weise. Auf der heutigen Entwicklungsstufe des Kapitalismus und Imperialismus ist nicht nur die Ausbeutung der Arbeiter, sondern auch der Natur untrennbar mit der kapitalistischen Produktionsweise verbunden. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump bezeichnet sogar den Klimawandel als eine »Erfindung«. Die weltweite akute faschistische Gefahr mit ihrer Leugnung der menschengemachten Klimakatastrophe befeuert den Prozess, die Menschheit der globalen Umweltkatastrophe auszuliefern. Auch die imperialistischen Kriege und die Vorbereitung eines III. Weltkriegs sind eng mit grassierender Umweltzerstörung verbunden.

Unter anderem die Zerstörung der Ozonschicht durch die zunehmende Belastung der Atmosphäre mit giftigen Gasen zerstört das ökologische Gleichgewicht, das für die Harmonie zwischen den Komponenten der Ökosysteme notwendig ist. Wenn jetzt keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden, werden die Vorteile der Entwicklung nicht ausreichen, um die durch sie verursachten Schäden rückgängig zu machen. Als Folge der globalen Erwärmung schmelzen die Pole der Erde. Krankheiten, insbesondere Hautkrankheiten, nehmen zu, ebenso wie Todesfälle durch Hitzestress. Tausende von Arten (Tiere und Pflanzen) sind vom Aussterben bedroht, während andere schon vor Jahren aus unserer Mitte verschwunden sind.

Offensichtlich ist es unmöglich, im Rahmen des kapitalistischen Systems eine Lösung für die Umweltzerstörung zu finden. Es spielt keine Rolle, wie viele imperialistische Gipfeltreffen und Weltkonferenzen des Greenwashings abgehalten werden. Denn letztendlich sind die Gewinne derjenigen, die die Weltwirtschaft kontrollieren, wichtiger als die verheerenden ökologischen Folgen. Aus diesem Grund macht die Internationale Koordination revolutionärer Organisationen und Parteien (ICOR) speziell den Imperialismus für die rasante Umweltzerstörung verantwortlich, mit der unser Planet konfrontiert ist. Die wahllose Ausbeutung natürlicher Ressourcen, vor allem in neokolonial abhängigen, ausgebeuteten und unterdrückten Ländern, ist eine der Hauptursachen dafür. Und generell machen wir den Kapitalismus dafür verantwortlich, weil er unersättlich nach Reichtum und Machtausdehnung strebt, ohne Rücksicht auf die Grenzen der Natur.

Eine sozialistische Gesellschaft hat dagegen die Einheit von Mensch und Natur als eine Leitlinie. So verwirklichte die Sowjetunion in ihrer sozialistischen Zeit eine großflächige Wiederaufforstung von Steppenlandschaften und die rasche Elektrifizierung des riesigen Landes vor allem durch Wasserkraft. In China unter Mao Zedong wurden die Volksmassen mobilisiert und geschult, um eine umfassende Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Sie waren grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Die „Umweltsünden“ die damals begangen wurden, waren vielfach darauf zurückzuführen, dass deren Folgen wissenschaftlich noch nicht erkennbar waren.

Deshalb rufen wir alle Mitgliedsorganisationen der ICOR auf, am Internationalen Umweltkampftag, dem 15. November, aktiv zu werden. Die systematische Verknüpfung von Umweltbewegungen mit anderen sozialen und politischen Kämpfen der Arbeiterklasse und der unterdrückten Völker kann eine große Kraft entwickeln. Ebenso rufen wir alle Arbeiter der Welt und ihre echten revolutionären Organisationen dazu auf, sich entschlossener für den Schutz der Umwelt einzusetzen, der untrennbar mit der vollständigen Niederlage des Imperialismus, des Faschismus und des Kapitalismus verbunden ist.

Völker der Welt, vereint gegen Faschismus, Imperialismus und Kapitalismus, die für die globale ökologische Katastrophe verantwortlich sind!

Ja zum Leben!

Nein zum Tod!

Es lebe die Einheit von Mensch und Natur im Sozialismus!

Hier die Resolution ungekürzt auf der ICOR-Webseite mit allen Unterzeichnern

Die Europa-Koordinatoren der revolutionären Weltorganisation ICOR laden für den 15. November 2025 um 14 Uhr nach Rotterdam ein, den ICOR Umweltkampftag gemeinsam mit möglichst vielen Organisationen aus Europa in Rotterdam, Hauptbahnhof, zu gestalten. Siehe auch ICOR Europa lädt ein: Umweltkampftag am 15. November in Rotterdam