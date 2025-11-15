Epstein-Akten
Offenlegung der Akten immer intensiver gefordert
Die Luft um die Beteiligten an den Verbrechen an Frauen, die der Sexualverbrecher Jeffrey Epstein gemeinschaftlich begangen hat, wird dünner. Aktuell wurde eine Petition gültig, mit der das US-Justizministerium zur kompletten Offenlegung der Akten rund um Epsteins Verbrechen gezwungen werden soll. Diese enthalten enormen Sprengsatz. So hat der ehemalige Prinz des Vereinigten Königreichs und Bruder König Charles III., Andrew, der unter dem dringenden Verdacht steht, Frauen zur Vergewaltigung durch Epstein erhalten zu haben, bereits alle seine Titel verloren. Unter direktem Verdacht, ebenfalls von Epstein „beliefert" worden zu sein, steht auch US-Präsident Donald Trump.