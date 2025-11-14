Chile
Piloten der LANTAM Airlines streiken
Am 12. November traten in Chile die Piloten von LANTAM Airlines, organisiert in der Gewerkschaft SPL in den Streik. In einer Urabstimmung hatten 97 Prozent für Streik gestimmt, nachdem das Unternehmen die Forderungen der Piloten abgelehnt hatte. Die Hauptforderung der SPL ist, dass die Fluglinie die Kürzungen, die während der Pandemie 2020 vorgenommen wurden, jetzt zurückgenommen werden, so wie es bei der Vorständen bereits passiert ist.Mindestens 173 Flüge wurden gestrichen und 20.000 Passagiere waren betroffen. Aufgrund des Streiks, der um Mitternacht begann, nachdem die Vertragsverhandlungen mit der Fluggesellschaft gescheitert waren, musste das Unternehmen laut einer Erklärung Flüge streichen, die zwischen dem 12. und 17. November geplant waren.